Journée Portes Ouvertes 25e Régiment du Génie de l’Air Chemin des Bellons Istres

Istres

Journée Portes Ouvertes 25e Régiment du Génie de l’Air

Samedi 9 mai 2026 de 9h15 à 18h30. Chemin des Bellons 25 Régiment du génie de l’air Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:15:00

fin : 2026-05-09 18:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Le 25e Régiment du Génie de l’Air (25e RGA) ouvre ses portes au grand public pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte, du partage et du lien Armées–Nation.

Régiment unique en France, le 25e RGA est spécialisé dans l’appui aux opérations aériennes création et réparation de pistes, reconnaissance et dépollution pyrotechnique, appui au déploiement des forces, expertise au profit de l’armée de l’Air et de l’Espace. Présent en métropole comme en opérations extérieures, il intervient souvent en premier, dans des environnements exigeants et parfois extrêmes.



Au programme de cette journée

– Haie d’honneur de 09h30 à 10h00 pour les premiers visiteurs

– Présentation des missions et savoir-faire du régiment

– Passage de la Patrouille de France à 10h15

– Expositions de matériels et d’engins utilisés en opérations

– Démonstrations et ateliers interactifs

– Rencontres avec les militaires du régiment, échanges autour des métiers et des parcours

– Animations à destination des familles et des plus jeunes (stand de tir laser & airsoft, tours en véhicule blindé, fête forraine, ferme pédagogique…)

– Spectacles traditionnels locaux (Confrérie des gardians, la Nacioun Guardiano, chorale Lou Liame)

– Concert de cloture à 17h00.



Cette Journée Portes Ouvertes est une occasion unique de découvrir les coulisses d’un régiment opérationnel, de mieux comprendre le rôle du génie de l’air dans la manœuvre aérienne, et d’échanger directement avec celles et ceux qui servent au quotidien.



Événement gratuit, ouvert à tous

Inscription fortement conseillée, dans la limite des places disponibles pièce d’identité requise à l’accès de l’enceinte du 25e Régiment du Génie l’Air.



Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de découverte et de proximité. .

Chemin des Bellons 25 Régiment du génie de l’air Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 25th Régiment du Génie de l’Air (25th RGA) opens its doors to the general public for an exceptional day of discovery, sharing and military-national ties.

L’événement Journée Portes Ouvertes 25e Régiment du Génie de l’Air Istres a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme d’Istres