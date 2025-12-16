Café Provençal Galerie de l’Olivier Istres
Café Provençal Galerie de l’Olivier Istres samedi 17 janvier 2026.
Café Provençal
Samedi 17 janvier 2026 de 10h30 à 12h.
Crêperie l’Aromatik.
Samedi 21 février 2026 de 10h30 à 12h.
Lieu à définir. Galerie de l’Olivier 21 Impasse Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-17 10:30:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Chaque mois l’association Lou Liame invite dans un bar, café ou restaurant de la ville d’Istres à passer la matinée à échanger en provençal !
Autour de Marie-Madeleine et Jean-Claude Louis chacun partage sa passion de la Provence. .
Galerie de l’Olivier 21 Impasse Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 49 35 22
English :
Every month, the Lou Liame association invites you to a bar, café or restaurant in Istres to spend a morning chatting in Provençal.
