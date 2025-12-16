Café Provençal Galerie de l’Olivier Istres

Café Provençal

Samedi 17 janvier 2026 de 10h30 à 12h.

Crêperie l’Aromatik.

Samedi 21 février 2026 de 10h30 à 12h.

Lieu à définir. Galerie de l’Olivier 21 Impasse Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-21

Chaque mois l’association Lou Liame invite dans un bar, café ou restaurant de la ville d’Istres à passer la matinée à échanger en provençal !

Autour de Marie-Madeleine et Jean-Claude Louis chacun partage sa passion de la Provence. .

Galerie de l’Olivier 21 Impasse Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 49 35 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every month, the Lou Liame association invites you to a bar, café or restaurant in Istres to spend a morning chatting in Provençal.

L’événement Café Provençal Istres a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme d’Istres