Puces nautiques Parking du Magic Mirrors Istres
Puces nautiques Parking du Magic Mirrors Istres dimanche 17 mai 2026.
Istres
Puces nautiques
Dimanche 17 mai 2026 de 9h à 16h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parking du Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00
Date(s) :
2026-05-17
L’Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organise ses traditionnelles Puces Nautiques au CEC les heures Claires à côté du Magic Mirrors
Au programme puces, animations et buvette. .
Parking du Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 20 36 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organizes its traditional Puces Nautiques at CEC les heures Claires, next to Magic Mirrors
L’événement Puces nautiques Istres a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme d’Istres
À voir aussi à Istres (Bouches-du-Rhône)
- Conférence Histoire du profilage Château des Baumes Istres 5 mai 2026
- QUI-VIVE ! Irruption électrique dans le champ des musiques baroques Route De Fos RN 569 Istres 6 mai 2026
- Découverte des plantes comestibles et médicinales sur la colline st-Étienne Parking des chasseurs Istres 7 mai 2026
- Stage de yoga ouverture des Chakras Maison de la Danse Istres 8 mai 2026
- Journée Portes Ouvertes 25e Régiment du Génie de l’Air Chemin des Bellons Istres 9 mai 2026