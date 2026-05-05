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Puces nautiques Parking du Magic Mirrors Istres

Puces nautiques Parking du Magic Mirrors Istres dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Parking du Magic Mirrors

Adresse : CEC les heures claires

Ville : 13800 Istres

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Istres

Puces nautiques

Dimanche 17 mai 2026 de 9h à 16h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parking du Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :
2026-05-17

L’Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organise ses traditionnelles Puces Nautiques au CEC les heures Claires à côté du Magic Mirrors
Au programme puces, animations et buvette.   .

Parking du Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 20 36 91 

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English :

The Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organizes its traditional Puces Nautiques at CEC les heures Claires, next to Magic Mirrors

L’événement Puces nautiques Istres a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme d’Istres

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