Le Dîner olfactif Rencontres Parfumées 2026 Magic Mirrors Istres

Istres

Le Dîner olfactif Rencontres Parfumées 2026

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 19h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Évènement phare des Rencontres Parfumées 2026, le Dîner olfactif propose une expérience sensorielle unique au Magic Mirror d’Istres.

Pour cette soirée exceptionnelle, les chefs Emmanuel Perrodin et Jonathan Contant (Le Pilon, Istres) imaginent un menu inédit pour 120 convives, inspiré par le monde des arômes et des parfums.



Aux côtés du plasticien Félix Lemarchal, les chefs invitent les convives à un véritable voyage entre senteurs et saveurs, où cuisine et création olfactive se répondent pour éveiller les sens, les souvenirs et l’imaginaire. .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

A highlight of Fragrant Encounters 2026, the Scented Dinner offers a unique sensory experience at the Magic Mirror in Istres.

L’événement Le Dîner olfactif Rencontres Parfumées 2026 Istres a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme d’Istres