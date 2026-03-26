Spectacle d’impo Faites entrer la KIFFF CEC Les Heures Claires Istres
Spectacle d’impo Faites entrer la KIFFF CEC Les Heures Claires Istres samedi 23 mai 2026.
Spectacle d’impo Faites entrer la KIFFF
Samedi 23 mai 2026 à partir de 20h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Spectacle d’improvisation intitulé Faites entrer la kiff avec pour dossier La vérité est ailleurs .
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CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 63 86 32
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English :
Improv show entitled Faites entrer la kiff with the theme La vérité est ailleurs .
L’événement Spectacle d’impo Faites entrer la KIFFF Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres
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