Spectacle d’impo Faites entrer la KIFFF CEC Les Heures Claires Istres

Spectacle d’impo Faites entrer la KIFFF

Samedi 23 mai 2026 à partir de 20h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Spectacle d’improvisation intitulé Faites entrer la kiff avec pour dossier La vérité est ailleurs .

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CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 63 86 32

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English :

Improv show entitled Faites entrer la kiff with the theme La vérité est ailleurs .

L’événement Spectacle d’impo Faites entrer la KIFFF Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres