Istres

Moules Frites sur l’Esplanade Charles de Gaulle avec ITLE

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 12h. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 12:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Repas moules frites sur l’Esplanade de l’Olivier, avec concours de pétanque le matin et après-midi dansant.

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Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 29 05 90 accueil@itle.fr

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English :

Mussels and fries meal on the Esplanade de l’Olivier, with a pétanque tournament in the morning and a dancing afternoon.

L’événement Moules Frites sur l’Esplanade Charles de Gaulle avec ITLE Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres