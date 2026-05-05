Moules Frites sur l’Esplanade Charles de Gaulle avec ITLE Istres
Moules Frites sur l’Esplanade Charles de Gaulle avec ITLE Istres vendredi 22 mai 2026.
Istres
Moules Frites sur l’Esplanade Charles de Gaulle avec ITLE
Vendredi 22 mai 2026 à partir de 12h. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 12:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Repas moules frites sur l’Esplanade de l’Olivier, avec concours de pétanque le matin et après-midi dansant.
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Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 29 05 90 accueil@itle.fr
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English :
Mussels and fries meal on the Esplanade de l’Olivier, with a pétanque tournament in the morning and a dancing afternoon.
L’événement Moules Frites sur l’Esplanade Charles de Gaulle avec ITLE Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres
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