Kaléidoscope spécial SUBLIME ! Chemin De Tivoli Istres

Istres

Kaléidoscope spécial SUBLIME !

Du 03/06 au 02/07/2026 tous les jours. Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-06-03

La chapelle Saint-Sulpice accueille la Feria de l’Art 15 artistes réunis autour du thème Exercices de styles autour de la figure emblématique du taureau . Peinture, dessin, sculpture et photographie investissent les lieux.

Cette année, la date de notre rendez-vous d’été est avancée au moins de juin afin de permettre aux artistes des Kaléidoscopes d’été de participer à la Féria d‘Istres. Le top départ est donné par l’exposition collective pour lancer les expositions d’art taurin chez nos partenaires, l’Office de Tourisme et les Boutiques d’Istres qui vont accueillir des œuvres d’artistes dans leurs vitrines (peinture, photographie, art graphique, sculpture). Le public pourra également retrouver des artistes du Kaléidoscope à l’hôtel le Castellan, partenaire de la manifestation ainsi qu’au stand du Pavillon des arts visuels au village Féria du 19 au 21 juin (exposition, vente d’arts et créations autour de l’art taurin). Pas moins de 15 artistes se sont appropriés le sujet dans leurs pratiques et univers respectifs pour nous offrir des représentations sublimes du taureau, figure emblématique et symbolique de la Camargue et de la tauromachie. .

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 50 83

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English :

Saint-Sulpice Chapel hosts the Feria de l’Art: 15 artists brought together around the theme “Style Exercises Around the Emblematic Figure of the Bull.” Painting, drawing, sculpture and photography take over the venue.

L’événement Kaléidoscope spécial SUBLIME ! Istres a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Istres