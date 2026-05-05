Visite commentée Micro-Folie BRETAGNE CEC les heures claires Istres
Visite commentée Micro-Folie BRETAGNE CEC les heures claires Istres samedi 16 mai 2026.
Istres
Visite commentée Micro-Folie BRETAGNE
Samedi 16 mai 2026 à partir de 17h.
Samedi 30 mai 2026 à partir de 17h. CEC les heures claires Av. Radolfzell Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-30
Guidé par notre médiatrice, découvrez la Bretagne vue par les artistes. De l’image d’Épinal au récit historique, observez les peintures, les affiches et les objets qui témoignent de la singularité des paysages et de l’identité bretonne.
À partir de 12 ans | Durée 1h
Sur inscription .
CEC les heures claires Av. Radolfzell Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 51 00
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English :
Guided by our mediator, discover Brittany as seen by artists. From epinal images to historical accounts, observe paintings, posters and objects that bear witness to the singularity of Brittany?s landscapes and identity.
L’événement Visite commentée Micro-Folie BRETAGNE Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres
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