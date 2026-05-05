Projection L’Orchestre, cherche et trouve autour du monde Opéra national de Lorraine à Micro-Folie CEC les heures claires Istres
Projection L’Orchestre, cherche et trouve autour du monde Opéra national de Lorraine à Micro-Folie CEC les heures claires Istres mercredi 6 mai 2026.
Istres
Projection L’Orchestre, cherche et trouve autour du monde Opéra national de Lorraine à Micro-Folie
Mercredi 6 mai 2026 à partir de 15h30.
Jeudi 14 mai 2026 à partir de 15h30.
Samedi 16 mai 2026 à partir de 15h30.
Mercredi 20 mai 2026 à partir de 15h30. CEC les heures claires Av. Radolfzell Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-20
Film d’animation réalisé par Chloé Perarnau, Orchestre de Chloé Van Soeterstède, Animations du studio Amopix. À partir de 5 ans | Durée 30 min
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CEC les heures claires Av. Radolfzell Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 51 00
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English :
Animated film directed by Chloé Perarnau, with orchestra by Chloé Van Soeterstède, animation by Amopix studio. From 5 years old | Duration: 30 min
L’événement Projection L’Orchestre, cherche et trouve autour du monde Opéra national de Lorraine à Micro-Folie Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres
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