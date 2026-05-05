Les notes d’été du conservatoire Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Istres

Les notes d’été du conservatoire

Du 06/05 au 29/06/2026 le samedi. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-06

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-05-06

Le conservatoire propose une série de spectacles et concerts d’élèves dans les villes de Fos-sur-Mer, Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Au programme concerts, spectacles de danse, interventions musicales et dansées, et ateliers d’initiation.

Spectacles et concerts d’élèves du conservatoire dans différentes villes de la métropole Aix-Marseille-Provence.



L’accès est libre et gratuit à toutes les représentations, à l’exception du concert Qui-vive ! .

Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30 conservatoire@ampmetropole.fr

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English :

The Conservatoire offers a series of student performances and concerts in the towns of Fos-sur-Mer, Istres, Miramas and Port-Saint-Louis-du-Rhône. On the program: concerts, dance performances, musical and dance interventions, and introductory workshops.

L’événement Les notes d’été du conservatoire Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres