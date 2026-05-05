Micro-Rencontres à Micro-Folie BRETAGNE CEC les heures claires Istres

Istres

Micro-Rencontres à Micro-Folie BRETAGNE

Samedi 16 mai 2026 à partir de 10h.

Mercredi 27 mai 2026 à partir de 10h. CEC les heures claires Av. Radolfzell Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-27

Du portrait en costume traditionnel aux métiers anciens, en passant par Bécassine, les enfants découvrent une autre culture. En atelier, ils créent deux planches de BD et imaginent la petite Bretonne à la découverte d’Istres et de la culture provençale.

À partir de 7 ans |Durée 2h Sur inscription .

CEC les heures claires Av. Radolfzell Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 51 00

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English :

From portraits in traditional costume to old trades and Bécassine, children discover another culture. In a workshop, they create two comic strips and imagine the little Breton girl discovering Istres and Provencal culture.

L’événement Micro-Rencontres à Micro-Folie BRETAGNE Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres