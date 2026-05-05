Fête du vélo Istres

Istres

Fête du vélo

Dimanche 17 mai 2026. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

La Ville d’Istres vous donne rendez-vous le dimanche 17 mai 2026 pour la seconde édition de La fête du vélo !

Le vélo, bien plus qu’une activité physique

Symbole d’évasion et d’indépendance, le vélo offre une alternative durable et accessible à tous, pour une ville plus verte et plus agréable à vivre. Que ce soit pour le loisir, le sport ou le quotidien, ils conjuguent écologie, santé et partage. Bon pour la planète, bon pour le cœur et l’esprit, Il rapproche les générations et fait redécouvrir nos territoires sous un autre regard. Alors célébrons-le ensemble lors d’une journée placée sous le signe du plaisir et de la découverte !



Une journée de fête, d’animations, d’ateliers et de découvertes

Que vous soyez cycliste passionné, amateur ou simplement curieux de nouvelles façons de vous déplacer, cette fête, animée sur le CEC des Heures Claires et l’étang de l’Olivier, est faite pour vous !

Imaginée sur deux lieux et liés par une grande échappée en fin de matinée, cette fête rassemblera tous les amoureux du vélo et des modes de déplacements doux, autour d’une volonté commune encourager la pratique du vélo !



(Re)découvrez les bienfaits du vélo à travers balades, ateliers, initiations et spectacles. Au programme

• Une grande parade sur les pistes cyclables et voies istréennes !

• Un espace découverte avec des parcours ludiques et pédagogiques (dés 2 ans !)

• Des rencontres & balades à vélo avec les associations sportives d’Istres

• Des ateliers réparation et marquage anti-vol pour prendre soin de son deux roues

• Des défis éco-responsables, stands d’information et de prévention autour de la santé et de l’environnement

• La présence d’enseignes spécialisées pour vous conseiller (Bicimania et Décathlon Istres)

• Du show avec des démonstrations de sportifs de haut niveau (BMX, Trial, …) et un spectacle d’Art de Rue !

• Un grand défi Les 13800 ! avec les collégiens istréens !

• Et la présence de foodtrucks sur les rives de l’étang de l’Olivier dès 11h30



Ensemble, célébrons le vélo sous toutes ses formes, et roulons vers un avenir plus doux, plus vert et plus joyeux !



Venez en vélo ! Des espaces de stationnement seront à votre disposition. .

Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

The City of Istres looks forward to seeing you on Sunday May 17, 2026 for the second edition of La fête du vélo !

L’événement Fête du vélo Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres