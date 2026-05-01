Don du sang Place Champollion Istres

Istres

Don du sang

Vendredi 29 mai 2026 de 15h à 19h30.

Salle Le Préau.

Mercredi 24 juin 2026 de 15h à 19h30.

Vendredi 24 juillet 2026 de 15h à 19h30.

Mercredi 26 août 2026 de 15h à 19h30.

Vendredi 18 septembre 2026 de 15h à 19h30.

Vendredi 23 octobre 2026 de 15h à 19h30.

Lundi 16 novembre 2026 de 15h à 19h30.

Jeudi 24 décembre 2026 de 8h30 à 13h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 15:00:00

fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-24 2026-07-24 2026-08-26 2026-09-18 2026-10-23 2026-11-16 2026-12-24

Collecte organisée par l’Amicale pour le don du Sang.

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Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 16 10

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English :

Blood donation.

L’événement Don du sang Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres