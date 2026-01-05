LA DISTANCE Route De Fos RN 569 Istres

LA DISTANCE

Du mercredi 27 au jeudi 28 mai 2026 le mercredi à partir de 20h. Le jeudi à partir de 19h.

NOTA HORAIRES



27/05 0 20H00

28/05 à 19H00. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-27

2077, tandis que l’humanité survit, en proie à la précarité et aux conséquences du réchauffement climatique, une partie de la population s’est exilée sur Mars.

Sur Terre, un père s’efforce de maintenir une relation avec sa fille partie pour la planète rouge, à plus de 225 millions de kilomètres. À travers ce scénario dystopique mais probable, Tiago Rodrigues interroge autant les conséquences de nos choix que la possibilité de communiquer entre les générations. Il s’entoure pour l’occasion des comédiens Adama Diop et Alison Dechamps dans un dispositif interplanétaire en rotation, comme deux astres pris dans leur course qui se rapprochent et qui s’éloignent. La création événement du directeur du Festival d’Avignon. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2077, while humanity survives, plagued by precariousness and the consequences of global warming, part of the population has exiled itself to Mars.

L’événement LA DISTANCE Istres a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme d’Istres