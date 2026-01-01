Tricothé à Entressen Médiathéque d’ Entressen Istres

Tricothé à Entressen

Vendredi 16 janvier 2026 de 14h à 17h.

Vendredi 13 février 2026 de 14h à 17h. Médiathéque d’ Entressen Entressen Istres Bouches-du-Rhône

Vous pratiquez le tricot ? Venez partager idées et savoirs en toute convivialité.

Point mousse, point jersey, point de riz, torsade, l’objectif de ces rencontres est de partager les connaissances dans une ambiance chaleureuse.



Pas de limite d’âge non plus ainsi les enfants qui accompagneront leurs parents ou leurs grands-parents pourront réaliser des créations avec de la laine.





Une présentation d’ouvrages liés à la pratique du tricot vous sera également proposée. Et qui sait ? Ces rendez-vous pourraient peut-être vous réserver d’autres surprises ! .

Médiathéque d’ Entressen Entressen Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 52 65

English :

Whether you’re a beginner or a seasoned knitter, it doesn’t matter: this event is for learning and sharing about knitting.

