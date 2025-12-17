Lancelot + Marie Flore Route De Fos RN 569 Istres

Lancelot + Marie Flore

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Double plateau, nouvelle scène française. Deux voix singulières se partagent la scène, entre fragilité et intensité. Deux univers à la fois contrastés et complémentaires, unis par la même intensité émotionnelle.

Révélé par le titre Madame (plus de 1,8 million de streams), Lancelot incarne une nouvelle sensibilité masculine poétique, pudique et sincère. Son nouvel EP Pas assez mêle douceur, mélancolie et humanité. Face à lui, Marie-Flore livre Ex aequo, un album où l’amour devient un duel. Ses chansons tranchantes et sensuelles oscillent entre rock fiévreux et orchestrations élégantes. Une soirée où la chanson française se réinvente, entre murmure et éclat. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 02 21

English :

Double bill, new French scene. Two unique voices share the stage, between fragility and intensity. Two worlds both contrasting and complementary, united by the same emotional intensity.

