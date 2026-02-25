Conférence Pour la beauté de la rose, ses parfums et ses secrets Rencontres Parfumées Château des Baumes Istres

Istres

Conférence Pour la beauté de la rose, ses parfums et ses secrets Rencontres Parfumées

Samedi 30 mai 2026 de 16h à 17h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Patrick Hérault vous invite à une découverte olfactive autour de la rose histoire, origines, variétés, roses odorantes et parfumées. Sentez différentes matières premières absolus, concrètes, essences et huiles essentielles.

Patrick Hérault, directeur et fondateur de Secrets de Roses à Grasse, est membre de la Société Française des Roses. Lors de cette intervention vous aurez l’occasion de sentir des supports parfumés à la rose illustrant des roses odorantes et parfumées ainsi que de belles Matières Premières de roses à parfums utilisées en cosmétique et Parfumerie.



Patrick vous présentera également un petit alambic de distillation de démonstration pour comprendre son principe d’utilisation.

Repartez avec un marque page à parfumer et à sentir à la Rose et un petit flacon testeur d’une composition naturelle parfumée à la rose.



Par tirage au sort de votre numéro de ticket d’entrée Patrick Hérault offre une occasion exceptionnelle d’aller sur le pays de Grasse pour

– un atelier de création de parfum de 2h pour une personne

– une visite guidée et commentée par ses soins dans un champs de fleurs et de plantes à parfums d’une durée d’1h30 pour 2 personnes. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Patrick Hérault invites you to an olfactory discovery around the rose: its history, origins, varieties, and fragrant roses. Experience different raw materials: absolutes, concretes, essences, and essential oils.

L’événement Conférence Pour la beauté de la rose, ses parfums et ses secrets Rencontres Parfumées Istres a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Istres