CHRISTIAN UBL & GILLES CLEMENT: Vagabondages & Conversations CEC Les Heures Claires Istres

CHRISTIAN UBL & GILLES CLEMENT: Vagabondages & Conversations

Mardi 19 mai 2026 à partir de 20h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Le paysagiste Gilles Clément et le chorégraphe Christian Ubl interrogent tous deux dans leur art les questions du jardin planétaire, du vagabondage et de la relation au vivant.



Conseillé à partir de 10 ans

Chacun d’eux aime arpenter son propre terrain de jeu l’espace scénique pour l’un et, pour l’autre, le jardin.

Cultiver, danser, combattre, cuisiner, marcher, débattre… Les gestes du quotidien s’invitent ici pour évoquer, le plus simplement du monde, la nature dans laquelle nous sommes, dont nous sommes. Gilles Clément et Christian Ubl prennent ensemble le contrepied de la performance à tout prix pour essaimer une spontanéité essentielle à l’harmonie d’un ensemble, d’un écosystème, le nôtre, par l’écoute du bon sens et le goût des choses simples. Un hommage à la nature tout en pudeur et fraicheur. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Landscape architect Gilles Clément and choreographer Christian Ubl both explore themes of the planetary garden, wandering, and our relationship to the living world through their art.



Recommended for ages 10 and up

L’événement CHRISTIAN UBL & GILLES CLEMENT: Vagabondages & Conversations Istres a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme d’Istres