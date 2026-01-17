Exposition des ateliers d’Arts Plastiques Les Heures Claires Istres

Istres

Exposition des ateliers d’Arts Plastiques

Du 03/06 au 19/06/2026 tous les jours.

Vernissage mercredi 3 juin 2026 à 18h30. Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-03

La Maison Pour Tous d’Istres propose une exposition d’arts plastiques, incluant peinture, dessin, peinture sur porcelaine et poterie.

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Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20

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English :

The Maison Pour Tous of Istres presents a visual arts exhibition featuring painting, drawing, porcelain painting and pottery.

L’événement Exposition des ateliers d’Arts Plastiques Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres