Exposition des ateliers d’Arts Plastiques Les Heures Claires Istres
Exposition des ateliers d’Arts Plastiques Les Heures Claires Istres mercredi 3 juin 2026.
Istres
Exposition des ateliers d’Arts Plastiques
Du 03/06 au 19/06/2026 tous les jours.
Vernissage mercredi 3 juin 2026 à 18h30. Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-03
La Maison Pour Tous d’Istres propose une exposition d’arts plastiques, incluant peinture, dessin, peinture sur porcelaine et poterie.
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Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20
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English :
The Maison Pour Tous of Istres presents a visual arts exhibition featuring painting, drawing, porcelain painting and pottery.
L’événement Exposition des ateliers d’Arts Plastiques Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres
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