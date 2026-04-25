Conférence  Nostradamus  par Arcana, les mystères du monde Château des Baumes Istres

Istres

Conférence Nostradamus par Arcana, les mystères du monde

Mardi 2 juin 2026 de 18h à 19h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-06-02 19:30:00

Date(s) :

2026-06-02

Conférence Nostradamus par Arcana, les mystères du monde. Une plongée fascinante dans les prophéties et énigmes entourant cette figure mythique.

Conférence Nostradamus proposée par Arcana, les mystères du monde. Découvrez l’univers énigmatique de Michel de Nostredame, dit Nostradamus, à travers une exploration captivante de ses prophéties, de leur interprétation et de leur impact à travers les siècles. Entre histoire, mystère et symbolisme, cette conférence vous invite à percer les secrets d’un personnage aussi fascinant que controversé. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Conference “Nostradamus” by Arcana, the mysteries of the world. A fascinating dive into the prophecies and enigmas surrounding this legendary figure.

L’événement Conférence Nostradamus par Arcana, les mystères du monde Istres a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme d’Istres