Repas champêtre organisé par la société de pêche Baussenq Etang de baussenq Istres
Repas champêtre organisé par la société de pêche Baussenq Etang de baussenq Istres samedi 6 juin 2026.
Istres
Repas champêtre organisé par la société de pêche Baussenq
Samedi 6 juin 2026. Etang de baussenq ENTRESSEN Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La société de pêche Baussenq propose une journée repas champêtre avec paëlla ouverte à tous !
Apéritif Paella Fromage Dessert Vin Café
au tarif de 25 € pour les sociétaires et 30 € pour les non adhérents, 10€ pour les enfants 6/14 ans, gratuit -6ans.
Pensez à réserver vos places des maintenant auprès du président au 06 14 26 06 58 avant le 17 mai. Permanence les 10 et 17 mai la journée à l’étang.
La pêche est autorisée jusqu’à 11h et après 15h. .
Etang de baussenq ENTRESSEN Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 26 06 58
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English :
The Baussenq fishing club is organizing a country-style meal with paella, open to all!
L’événement Repas champêtre organisé par la société de pêche Baussenq Istres a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Istres
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