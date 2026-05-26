Istres en nature Istres
Istres en nature Istres samedi 6 juin 2026.
Istres
Istres en nature
Samedi 6 juin 2026 de 10h à 17h. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Une matinée placée sous le signe de la nature, du commerce de proximité, des traditions provençales et du vivre-ensemble
Trois temps forts
Dès 10h
“Dévoilement du Projet de Pergola” porté par le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes), au forum des Carmes place Patricia Tranchand.
11h
Inauguration du nouveau marché provençal “L’Instant Provençal” au portail d’Arles.
Du 6 juin au 26 septembre, les allées Jean-Jaurès accueillent votre nouveau rendez-vous du samedi matin, de 9h à 13h30.
12h
Inauguration de l’événement “Istres en nature” sur les esplanades Bernardin-Laugier et Charles-de-Gaulle et autour de l’étang de l’Olivier, suivie d’un rafraîchissement.
Une chorale provençale accompagnera les animations et les inaugurations.
De 10h à 17h
Esplanade Bernardin-Laugier et rives de l’étang de l’Olivier.
Journée festive et familiale organisée par la Ville d’Istres, consacrée au végétal, à la nature et à la biodiversité.
Dans un cadre en bord d’étang, l’événement propose des ateliers, des animations ludiques et pédagogiques autour de l’environnement et de la transition écologique.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront également profiter d’un marché aux plantes, d’espaces de jeux, d’un manège pour enfants et de food trucks, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous.
Vivez également des expériences originales avec des balades en bateau électrique sur l’étang ou encore du surf électrique (gratuit, inscriptions sur place).
MARCHÉ AUX PLANTES
• Les jardins d’Éole
• Les serres de Claire
• Flower Truck
• Provence Paysage
Manège ludique à propulsion parentale sur le thème des légumes.
Food trucks .
Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
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English :
A morning dedicated to nature, local businesses, Provençal traditions and community spirit.
L’événement Istres en nature Istres a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Istres
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