Finales des coupes nationales interclubs gymnastique masculine Gymnase Pierre Rey Saint-Jean-de-Maurienne
Finales des coupes nationales interclubs gymnastique masculine Gymnase Pierre Rey Saint-Jean-de-Maurienne samedi 27 juin 2026.
Saint-Jean-de-Maurienne
Finales des coupes nationales interclubs gymnastique masculine
Gymnase Pierre Rey 537 rue de la Libération Saint-Jean-de-Maurienne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 18:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez assister et encourager les gymnastes à la Finales des coupes nationales interclubs de gymnastique masculine au gymnase Pierre Rey.
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Gymnase Pierre Rey 537 rue de la Libération Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 98 28 27 secretariatbleuetsdemaurienne@gmail.com
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English :
Come and watch and cheer on the gymnasts at the Men’s Gymnastics National Interclub Cup Finals at the Pierre Rey gymnasium.
L’événement Finales des coupes nationales interclubs gymnastique masculine Saint-Jean-de-Maurienne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Intercommunal Cœur de Maurienne
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