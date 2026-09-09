Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes

Informations pratiques

Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? Samedi 26 septembre, 21h00 Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T21:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:37:00+02:00

Fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:37:00+02:00

Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) 4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France http://www.cinemagrenierasel.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0437#showmovie?id=U22DQ »}]

Sortie nationale – En France, rire des puissants est devenu un sport à risque. En trente ans, les humoristes les plus libres de la télévision et de la radio ont été méthodiquement neutralisés, marg… Grenier à sel Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?