Surprise !, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes

Informations pratiques

Surprise ! Vendredi 11 septembre, 20h55 Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:55:00+02:00 – 2026-09-11T21:13:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:55:00+02:00 – 2026-09-11T21:13:00+02:00

Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) 4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France http://www.cinemagrenierasel.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0437#showmovie?id=DWJL8 »}]

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