Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?, Eldorado, Dijon

Informations pratiques

Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? Samedi 19 septembre, 20h00 Eldorado Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:37:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:37:00+02:00

Eldorado 21, rue Alfred-de-Musset, Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://cinemaeldorado.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://eldorado.ticketingcine.com#showmovie?id=U22DQ »}]

Retransmission débat ! – En France, rire des puissants est devenu un sport à risque. En trente ans, les humoristes les plus libres de la télévision et de la radio ont été méthodiquement neutralisés… Eldorado Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?