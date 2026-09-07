Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?, Eldorado, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Eldorado · Dijon
Informations pratiques
Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? Samedi 19 septembre, 20h00 Eldorado Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:37:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:37:00+02:00
Eldorado 21, rue Alfred-de-Musset, Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://cinemaeldorado.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://eldorado.ticketingcine.com#showmovie?id=U22DQ »}]
Retransmission débat ! – En France, rire des puissants est devenu un sport à risque. En trente ans, les humoristes les plus libres de la télévision et de la radio ont été méthodiquement neutralisés… Eldorado Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?
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