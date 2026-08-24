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AGENDA · Sablons

Finissage de l’exposition annuelle Quasi Moly-Sabata Sablons

samedi 31 octobre 2026 · Moly-Sabata · Sablons

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Moly-Sabata
Adresse
1 rue Moly-Sabata
Ville
38550 Sablons
Département
Isère
Tarif
10 10 Incluant visite et collation

Sablons

Finissage de l’exposition annuelle Quasi

Moly-Sabata 1 rue Moly-Sabata Sablons Isère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Incluant visite et collation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31 22:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Bienvenue au finissage de notre exposition annuelle Quasi en présence de l’équipe de la résidence d’artistes pour partager une collation automnale.
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Moly-Sabata 1 rue Moly-Sabata Sablons 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes   joel.riff.curieux@gmail.com

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English :

Welcome to the closing reception of our annual exhibition %AB Quasi %BB, where the artist-in-residence team will be on hand to share an autumn-themed snack with you.

L’événement Finissage de l’exposition annuelle Quasi Sablons a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône

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