Finissage de l’exposition annuelle Quasi Moly-Sabata Sablons

Informations pratiques

Sablons

Finissage de l’exposition annuelle Quasi

Moly-Sabata 1 rue Moly-Sabata Sablons Isère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Incluant visite et collation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31 22:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Bienvenue au finissage de notre exposition annuelle Quasi en présence de l’équipe de la résidence d’artistes pour partager une collation automnale.

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Moly-Sabata 1 rue Moly-Sabata Sablons 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes joel.riff.curieux@gmail.com

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English :

Welcome to the closing reception of our annual exhibition %AB Quasi %BB, where the artist-in-residence team will be on hand to share an autumn-themed snack with you.

L’événement Finissage de l’exposition annuelle Quasi Sablons a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône