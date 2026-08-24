Finissage de l’exposition annuelle Quasi Moly-Sabata Sablons
samedi 31 octobre 2026 · Moly-Sabata · Sablons
Informations pratiques
Sablons
Finissage de l’exposition annuelle Quasi
Moly-Sabata 1 rue Moly-Sabata Sablons Isère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Incluant visite et collation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31 22:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Bienvenue au finissage de notre exposition annuelle Quasi en présence de l’équipe de la résidence d’artistes pour partager une collation automnale.
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Moly-Sabata 1 rue Moly-Sabata Sablons 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes joel.riff.curieux@gmail.com
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English :
Welcome to the closing reception of our annual exhibition %AB Quasi %BB, where the artist-in-residence team will be on hand to share an autumn-themed snack with you.
L’événement Finissage de l’exposition annuelle Quasi Sablons a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône