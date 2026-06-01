Finissage – Parents’Clothes-Culture Maison de la Conversation Paris

Parent’s Clothes-Culture

FR

À cette occasion, venez vivre un après-midi vibrant placé sous le signe de l’art, de la transmission et du partage.

Le public sera accueilli en musique avec une playlist 100 % ghanéenne, enrichie des morceaux sélectionnés lors de la médiation du 20 juin. La soirée débutera ensuite par une performance artistique mêlant danse, peinture, dessin et musique traditionnelle, en collaboration avec Yincinne DAGO, peintre et dessinateur ivoirien, et Lansiné DIABATÉ, musicien guinéen au balafon et au djembé.

Les invités pourront ensuite découvrir un fashion show imaginé par le designer nigérian Ikaye Perkins EJAKPOVI, avant de prolonger les échanges lors d’un temps de discussion réunissant les différents intervenants.

En parallèle de ces temps forts, une projection continue d’interviews et de photographies réalisées lors de la médiation du 10 juin mettra en lumière les réflexions autour de la transmission et de la préservation de l’héritage culturel.

L’après-midi se clôturera dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour d’un apéritif.

ENG

To mark this occasion, come and experience a vibrant afternoon dedicated to art, legacy, and community.

Guests will be welcomed with music featuring a 100% Ghanaian playlist, enriched with tracks selected during the cultural workshop on June 20th. The evening will then kick off with an artistic performance blending dance, painting, drawing, and traditional music, in collaboration with Yincinne DAGO, an Ivorian painter and illustrator, and Lansiné DIABATÉ, a Guinean balafon and djembe musician.

Guests will then have the opportunity to discover a fashion show envisioned by Nigerian designer Ikaye Perkins EJAKPOVI, followed by a discussion session bringing together the various speakers to keep the conversation going.

Alongside these highlights, a continuous screening of interviews and photographs taken during the cultural workshop on June 10th will highlight reflections on the transmission and preservation of cultural heritage.

The afternoon will draw to a close in a warm and friendly atmosphere over a social drink and refreshments.

️ Intervenant.e.s

1. Perkins

FR

Pays : Nigeria

Nigeria Artiste : Ikaye Perkins EJAKPOVI

Ikaye Perkins EJAKPOVI Réseaux sociaux : Instagram, Facebook, X (Twitter)

Né au cœur de l’effervescence du Nigeria, en Afrique de l’Ouest, Perkins a découvert sa passion pour la mode sur la machine à coudre de sa mère. Il a cultivé ce don dans les rues animées de Lagos avant d’obtenir son diplôme à la prestigieuse International Fashion Academy à Paris.

Profondément ancré dans la « Mama Africa », il crée des modèles afrocentriques audacieux qui célèbrent les couleurs riches, le patrimoine et les rythmes émouvants du continent avec une élégance intemporelle. Fier fils de l’Afrique doté d’une vision mondiale, Perkins redéfinit la mode africaine sur la scène internationale avec passion et une créativité débordante.

JHAVIS est une marque de mode bâtie sur la culture et l’identité africaines. Elle a été créée par Ikaye Perkins EJAKPOVI, un designer originaire du Nigeria.

La marque s’attache à raconter des histoires africaines à travers le vêtement. Chaque pièce mêle des racines africaines traditionnelles à un style moderne et global, des couleurs audacieuses, un savoir-faire de qualité et une touche d’élégance occidentale, le tout tissé ensemble.

Au fond de son cœur, Jhavis est une histoire de fierté : fierté de la culture noire, du patrimoine, et le fait de s’affirmer fièrement tel que l’on est. Ce n’est pas seulement de la mode, JHAVIS est un manifeste, une célébration de l’identité africaine et des nombreuses histoires que porte la Mama Afrique.

ENG

Country: Nigeria

Nigeria Artist: Ikaye Perkins EJAKPOVI

Ikaye Perkins EJAKPOVI Social media: Instagram, Facebook, X (Twitter)

Born in the vibrant heart of Nigeria, West Africa, Perkins first discovered his passion for fashion on his mother’s sewing machine. He nurtured this gift in the bustling streets of Lagos before graduating from the prestigious International Fashion Academy in Paris. Deeply rooted in Mama Africa, he creates bold Afrocentric designs that celebrate the continent’s rich colors, heritage, and soulful rhythms with timeless elegance. A proud son of Africa with a global vision, Perkins is redefining African fashion on the world stage with passion and unstoppable creativity.

JHAVIS is a fashion brand built on African culture and identity. It was created by Ikaye Perkins EJAKPOVI, a designer originally from Nigeria.

The brand is about telling African stories through clothing. Each piece mixes traditional African roots with a modern, global style, bold colors, fine craftsmanship, and a touch of western flair all woven together.

As it heart, Jhavis is about pride, pride in Black culture, in heritage, and in showing up boldly as yourself. It’s not just fashion, JHAVIS is a statement , a celebration of African identity and the many stories Mama Afrique carries.

2. Yincinne Dago

FR

Pays : Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire Réseaux sociaux : Instagram, Facebook

Originaire d’Abobo, en Côte d’Ivoire, Yincinne a d’abord évolué dans le monde du cinéma et du mannequinat avant de se consacrer pleinement au design, à la peinture et au dessin, des disciplines qui le passionnent depuis son plus jeune âge.

Aujourd’hui, il est spécialisé dans la personnalisation et la reconstruction de chaussures, de vêtements et d’accessoires de mode. Grâce à son savoir-faire, il transforme de simples pièces classiques en créations uniques, alliant artisanat haut de gamme et design innovant.

ENG

Country: Ivory Coast

Ivory Coast Social media: Instagram, Facebook

Born in Abobo, Ivory Coast, Yincinne initially worked as an actor and model before devoting himself fully to design, painting and drawing – disciplines that have fascinated him since he was a child.

Today, his work focuses on customizing and reworking shoes, clothing and fashion accessories. Drawing on his expertise, he transforms simple, classic pieces into unique creations, combining quality craftsmanship with innovative design.

3. Lansiné Diabate

FR

Pays : Guinée

Guinée Réseaux sociaux : Pas de réseaux sociaux

Lansiné Diabaté est né dans une célèbre famille de griots. Dès son plus jeune âge, il est initié par son père, Djéli-Mory Diabaté, grand griot guinez-en, à la culture traditionnelle, à son histoire et au balafon. En 1991, après son apprentissage traditionnel, il entame sa carrière musicale en Côte d’Ivoire, en tant que professeur de balafon.

À partir de 1994, il intègre plusieurs groupes en Côte d’Ivoire. Sa collaboration avec la compagnie de théâtre Ymako Theatri, créée pour sensibiliser les gens aux différents problèmes de société en Afrique, lui a permis de faire le tour du monde, avecplus de 120 représentations. Lors de sa tournée, il donne des cours à travers les États-Unis, l’Asie et l’Europe.

Grâce à une collaboration de longue durée avec la pianiste japonaise Mamiko Watanabé, Lansiné Diabaté s’est familiarisé avec le solfège et l’apprentissage moderne de la musique. Cette expérience lui a permis d’enrichir sa pédagogie, et d’adapter l’enseignement du répertoire traditionnel de transmission orale aux repères d’apprentissage occidentaux.

Parallèlement à sa carrière d’interprète, Lansiné Diabaté continue d’animer des stages en Guinée et se consacre à l’enseignement en France, notamment à Paris et au conservatoire en région parisienne.

ENG

Country: Guinea

Guinea Social media: No social media

Lansiné Diabaté was born into a renowned family of griots. From a very young age, he was introduced by his father, Djéli-Mory Diabaté, a renowned Guinean griot, to traditional culture, history and the balafon. In 1991, following his traditional apprenticeship, he began his musical career in Ivory Coast as a balafon teacher.

From 1994 onwards, he joined several groups in Ivory Coast. His collaboration with the Ymako Theatri theatre company, founded to raise awareness of various social issues in Africa, enabled him to travel around the world, giving over 120 performances. During his tour, he taught classes across the United States, Asia and Europe.

Thanks to a long-standing collaboration with the Japanese pianist Mamiko Watanabe, Lansiné Diabaté became familiar with music theory and contemporary music education. This experience enabled him to improve his teaching methods and to adapt the teaching of the oral tradition’s traditional repertoire to Western educational standards.

Alongside his career as a performer, Lansiné Diabaté continues to lead workshops in Guinea and devotes himself to teaching in France, notably in Paris and at a conservatory in the Parisians suburbs.

Date

Samedi 4 juillet 2026

Horaires

15h à 18h

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Ama Ataa Lee

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site : maisondelaconversation.org

Date

Saturday, July 4th, 2026

Time

3:00 PM to 6:00 PM

Price

Free

Hosting / Organization

Ama Ataa Lee

How to get there

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Recommended Public Transport

Metro: Lines 4 (Porte de Clignancourt) or 13 (Porte de Saint-Ouen)

Lines 4 (Porte de Clignancourt) or 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram: T3B, Angélique Compoint – Porte de Montmartre stop

T3B, Angélique Compoint – Porte de Montmartre stop Bus: Lines 60 and 95, René Binet stop

Instagram: @iciconversation

Website: maisondelaconversation.org

Ama Ataa Lee a le plaisir de vous inviter au finissage de son exposition « Parent’s Clothes – Culture » le 4 juillet 2026 de 15h00 à 18h00.

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/finissage-parentsclothes-culture-tickets-1990570417704?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

