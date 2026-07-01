Fiskal, Salle l’Odyssée, Orvault

Informations pratiques

Fiskal Jeudi 26 novembre, 20h00 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique

De 9 € à 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:00:00+01:00

Sur scène, quatre artistes dansent, roulent, chutent et s’élancent, portés par une même persévérance et un goût du mouvement. Ensemble, ils dessinent un espace de liberté, joyeux et indocile, qui célèbre le collectif et détourne les codes établis.

Entre transmission, inventivité et valeurs solidaires, Fiskal rend hommage à une jeunesse créative et affirmée — un souffle de résistance joyeuse, à vivre ensemble.

Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/agenda/198-Fiskal »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]

Fiskal croise l’énergie du skate et les traditions bretonnes pour interroger ce qui fait communauté. En mêlant danse, skate et musiques, la cie C’hoari invente un langage commun, physique et engagé. danse skate

Mickhael Brun