Fjord, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes
mardi 22 septembre 2026 · Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) · Trappes
Informations pratiques
Fjord Mardi 22 septembre, 18h15 Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T18:15:00+02:00 – 2026-09-22T20:41:00+02:00
Fin : 2026-09-22T18:15:00+02:00 – 2026-09-22T20:41:00+02:00
Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) 4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France http://www.cinemagrenierasel.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0437#showmovie?id=B3CRG »}]
Palme d’or cannes 26 – Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Le… Grenier à sel Fjord
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