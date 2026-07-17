Fjord | Conte musical, Conservatoire de Nantes, Nantes
mercredi 13 janvier 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Fjord | Conte musical Mercredi 13 janvier 2027, 16h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Accès libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-13T16:00:00+01:00 – 2027-01-13T16:45:00+01:00
Fin : 2027-01-13T16:00:00+01:00 – 2027-01-13T16:45:00+01:00
6-9 ans | Au cœur de l’hiver, suivez « Catmarin », un oiseau curieux, à la découverte du langage des fjords.
Inspiré de l’album jeunesse Fjord de Willy Wanggen, ce spectacle musical vous invite à un voyage poétique où les sonorités des différentes flûtes à bec évoquent la beauté de la nature et des paysages nordiques.
Avec la participation des jeunes élèves de la classe de flûte à bec du Conservatoire.
Durée : 45 minutes
Dans le cadre de la saison jeune public : « Ohé ! L’heure des enfants »
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
6-9 ans | Au cœur de l’hiver, suivez « Catmarin », un oiseau curieux, à la découverte du langage des fjords.
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