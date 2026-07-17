Fjord | Conte musical, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Fjord | Conte musical Mercredi 13 janvier 2027, 16h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Accès libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-13T16:00:00+01:00 – 2027-01-13T16:45:00+01:00

Fin : 2027-01-13T16:00:00+01:00 – 2027-01-13T16:45:00+01:00

6-9 ans | Au cœur de l’hiver, suivez « Catmarin », un oiseau curieux, à la découverte du langage des fjords.

Inspiré de l’album jeunesse Fjord de Willy Wanggen, ce spectacle musical vous invite à un voyage poétique où les sonorités des différentes flûtes à bec évoquent la beauté de la nature et des paysages nordiques.

Avec la participation des jeunes élèves de la classe de flûte à bec du Conservatoire.

Durée : 45 minutes

Dans le cadre de la saison jeune public : « Ohé ! L’heure des enfants »

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

6-9 ans | Au cœur de l’hiver, suivez « Catmarin », un oiseau curieux, à la découverte du langage des fjords.