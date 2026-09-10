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Flamenco et éveil musical, Médiathèque Empalot, Toulouse

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Empalot · Toulouse

Flamenco et éveil musical, Médiathèque Empalot, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Empalot
Adresse
40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Flamenco et éveil musical Mercredi 23 septembre, 10h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00

Mercredi 23 septembre – 10h30
Écoute musicale sensible, participation rythmique et dansée, animée par Soledad Cuesta.
De 0 à 5 ans
Médiathèque Empalot
Durée : 1h
Sur inscription au 05 36 25 20 80

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
Écoute musicale sensible, participation rythmique et dansée, animée par Soledad Cuesta.

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