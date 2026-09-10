Flamenco et éveil musical, Médiathèque Empalot, Toulouse
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Empalot · Toulouse
Informations pratiques
Flamenco et éveil musical Mercredi 14 octobre, 10h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00
Mercredi 14 octobre – 10h30
Écoute musicale sensible, participation rythmique et dansée, animée par Soledad Cuesta.
De 0 à 5 ans
Médiathèque Empalot
Durée : 1h
Sur inscription au 05 36 25 20 80
Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
Écoute musicale sensible, participation rythmique et dansée, animée par Soledad Cuesta.
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