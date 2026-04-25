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Flamenco Sainte-Gemme

Flamenco Sainte-Gemme samedi 2 mai 2026.

Adresse : 8 place de l'église

Ville : 36500 Sainte-Gemme

Département : Indre

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Sainte-Gemme

Flamenco

8 place de l’église Sainte-Gemme Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Concert du guitariste Toby Drake, Cie Alma FlamenKa.
Concert du guitariste Toby Drake, Cie Alma FlamenKa. 10  .

8 place de l’église Sainte-Gemme 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 59 

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English :

The duo Lo & Grandma cover jazz, blues and funk songs in a unique, light, balanced style, with bass or double bass, played by Jean-Charles and Lauriane’s voice.

L’événement Flamenco Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-04-25 par BERRY

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