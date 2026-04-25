Sainte-Gemme

Flamenco

8 place de l’église Sainte-Gemme Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Concert du guitariste Toby Drake, Cie Alma FlamenKa.

Concert du guitariste Toby Drake, Cie Alma FlamenKa. 10 .

8 place de l’église Sainte-Gemme 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 59

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English :

The duo Lo & Grandma cover jazz, blues and funk songs in a unique, light, balanced style, with bass or double bass, played by Jean-Charles and Lauriane’s voice.

L’événement Flamenco Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-04-25 par BERRY