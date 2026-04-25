Flamenco Sainte-Gemme
Flamenco Sainte-Gemme samedi 2 mai 2026.
Sainte-Gemme
Flamenco
8 place de l’église Sainte-Gemme Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Concert du guitariste Toby Drake, Cie Alma FlamenKa.
Concert du guitariste Toby Drake, Cie Alma FlamenKa. 10 .
8 place de l’église Sainte-Gemme 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 59
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English :
The duo Lo & Grandma cover jazz, blues and funk songs in a unique, light, balanced style, with bass or double bass, played by Jean-Charles and Lauriane’s voice.
L’événement Flamenco Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-04-25 par BERRY
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