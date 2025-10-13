Randonnée de Printemps en Brenne Mézières-en-Brenne

Randonnée de Printemps en Brenne

Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

A pied, à cheval, à VTT ou en attelage, venez partager un territoire naturel et sauvage. Authentique. Destination d’initiés, la Brenne se mérite et livre au détour de chaque chemin un paysage nouveau, charmant ou mystérieux, abritant une faune et une flore exceptionnelles.

Venez découvrir cette nature unique et préservée, sur un territoire authentique, où une faune et une flore exceptionnelles vous y attendent. Aux détours des chemins, des brandes et des étangs de Brenne, laissez-vous séduire par cette terre entre ciel et eau où l’histoire et les légendes se mêlent au charme mystérieux de paysages variés et attachants. Ambiance et convivialité assurées. Parcours de 16 à 25 km. .

Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr

English : Spring hike Brenne

On foot, on horseback, on mountain bike or in a horse-drawn carriage, come and share a natural and wild territory. Authentic. The Brenne is a destination for insiders, and at the bend in the road, the Brenne deserves itself and offers a new, charming or mysterious landscape, sheltering exceptional f

