Flamenc’tonic’ cours cardio flamenco fitness Ibérica Seclin Hauts de France, Ibérica Centre de Culture Art et Danse, Lille

Informations pratiques

Flamenc’tonic’ cours cardio flamenco fitness Ibérica Seclin Hauts de France 10 septembre 2026 – 10 juin 2027, les jeudis Ibérica Centre de Culture Art et Danse Nord

Tarifs : 4**/5€ la séance de 45′ – 35**/45€ (10 cours) – 85**/130€ (année)

** tarifs réduits pour Seclinois et adhérents Ibérica et Associations Flamencas. Fiche d’inscription à remplir obligatoirement via le lien Hello Asso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:45:00+02:00

Fin : 2027-06-10T19:00:00+02:00 – 2027-06-10T19:45:00+02:00

Concept inventé par notre Estrella La Peli, qui s’adresse à toutes les personnes souhaitant se dépenser sur de l’excellente musique à travers des gestuelles Flamencas et bien au-delà ! Pas besoin de chaussures Flamenco, le tout dans la joie et la bonne humeur, ça va bouger !

Estrella La Peli de Linares, chorégraphe et danseuse professionnelle, dirige artistiquement le contenu des enseignements et les équipes d’intervenants.

Tarifs : 4**/5€ la séance de 45′ – 35**/45€ (10 cours) – 85**/130€ (année)

** tarifs réduits pour Seclinois et adhérents Ibérica et Associations Flamencas

LES JEUDIS à 19h (hors vacances) : Soyez en FORME !

Dates : 10,17,24/09 ; 01,08,15/10 ; 05,12,19,26/11 ; 03,10,17/12; 07,14,21,28/01; 04,11,18/02; 11,18,25/03 ; 01,08,15/04 ; 13,20,27/05 ; 03, 10/06.

IBERICA

Ibérica, centre de Culture Art et Danse basé dans des Hauts de France propose des événements dans toute la région et à 10km de Lille dans sa Peña Sede Ibérica de Seclin. Véritable lieu typique qui respire l’Espagne et le Portugal réunis, unique dans la région. Au programme : Stage cours de danse Flamenco folklore Salsa Oriental, Cours de langues Portugais Espagnol, Conférences Expositions, Repas Spectacles Flamenco Fado Espagnol et Portugais. Retrouvez la véritable ambiance Ibérique aux sons des guitares Flamenca avec une équipe de personnes passionnées et surtout compétentes composées d’Artistes professionnels, de professeurs, de natifs et hispano & Luso Descendants ! Culture, dépaysement, passion, amitiés sont systématiquement présents aux rendez-vous de Ibérica !

PEÑA SEDE IBÉRICA, 160 arrière, rue des Martyrs de la résistance, allée des Jardins. Seclin.

ACCES : entrez dans le GPS (154 rue des Martyrs de la résistance 59113 SECLIN – Empruntez l’allée (A PIED – Véhicules interdits) à droite du n°154 – Au fond à gauche > 3ème bâtiment sur la gauche.

Vidéo : https://youtu.be/yo_LrDGQbxQ?si=6iwfE00F0qNeIMdb

Inscription obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/flamenctonic-2026-27

Site : https://iberica.info/

Contact : iberica@live.fr

Facebook : https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel

Vidéo : https://youtu.be/yo_LrDGQbxQ?si=6iwfE00F0qNeIMdb

Ibérica Centre de Culture Art et Danse 160 rue des martyrs de la résistance 59113 Seclin Lille 59113 Nord Hauts-de-France 07 89 82 65 77 https://iberica.info/ https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/flamenctonic-2026-27 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/flamenc-tonic-fiche-d-inscription-iberica-centre-culture-art-et-danse-2025-26 »}, {« link »: « https://iberica.info/ »}, {« link »: « mailto:iberica@live.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel »}, {« data »: {« author »: « Ibericamusica », « cache_age »: 86400, « description »: « FLAMENC’TONIC – Fitness Flamenco Cardio – Estrella La Peli de LinaresnUn nouveau concept pour se du00e9penser, transpirer sur un style musical exceptionnel – Sport Danse et Culture et joie de Vivre au rendez-vous ! nUnique en France – Su00e9ances u00e0 la Peu00f1a Sede Ibu00e9rica de Seclin, centre culturel Ibu00e9rique des Hauts de Franceniberica.infonOrganisez-le dans votre salle, Centre culturel Sportif ou social, Adultes enfants et Su00e9niors ! », « type »: « video », « title »: « FLAMENC’TONIC’ Danse Cardio Fitness Flamenco Lille Hauts de France Nord Estrella La Peli New concept », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/yo_LrDGQbxQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=yo_LrDGQbxQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCzSX2p6iM7jm8o6YU6QFrYg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/yo_LrDGQbxQ?si=6iwfE00F0qNeIMdb »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/flamenctonic-2026-27 »}] PEÑA SEDE IBÉRICA, 160 arrière, rue des Martyrs de la résistance, allée des Jardins. Seclin.

ACCES : entrez dans le GPS (154 rue des Martyrs de la résistance 59113 SECLIN – Empruntez l’allée (A PIED – Véhicules interdits) à droite du n°154 – Au fond à gauche > 3ème bâtiment sur la gauche.

Cette activité s’adresse à toutes les personnes souhaitant se dépenser sur de l’excellente musique à travers des gestuelles Flamencas et bien au-delà !

IB FT