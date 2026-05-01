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Flânerie botanique Saint-Rémy

Flânerie botanique Saint-Rémy mercredi 20 mai 2026.

Adresse : La Forge

Ville : 14570 Saint-Rémy

Département : Calvados

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Rémy

Flânerie botanique

La Forge Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Flânerie botanique
Dans le cadre de la fête de la nature, Le CLIC de Falaise et l’EVR La Forge vous propose une flânerie botanique et musicale pour profiter pleinement de la nature qui nous entoure.
Un botaniste, vous guidera lors de cette balade pédestre pour observer à la loupe, découvrir les plantes à partir de devinettes poétiques, le tout en musique…
Faites-vous cette fleur, offrez-vous ce temps de dépaysement et de ressourcement qui vous attend au bout de chemin!
Prévoir des chaussures fermées et vêtements adaptés à la météo
GRATUIT pour les personnes de 60 ans et plus et les aidants
Sur inscription auprès du CLIC 02 14 47 52 35 ou clicdefalaise@calvados.fr   .

La Forge Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 14 47 52 35  clicdefalaise@calvados.fr

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English : Flânerie botanique

Botanical stroll

L’événement Flânerie botanique Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Suisse Normande

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