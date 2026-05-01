Flânerie botanique Saint-Rémy
Flânerie botanique Saint-Rémy mercredi 20 mai 2026.
Saint-Rémy
Flânerie botanique
La Forge Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Flânerie botanique
Dans le cadre de la fête de la nature, Le CLIC de Falaise et l’EVR La Forge vous propose une flânerie botanique et musicale pour profiter pleinement de la nature qui nous entoure.
Un botaniste, vous guidera lors de cette balade pédestre pour observer à la loupe, découvrir les plantes à partir de devinettes poétiques, le tout en musique…
Faites-vous cette fleur, offrez-vous ce temps de dépaysement et de ressourcement qui vous attend au bout de chemin!
Prévoir des chaussures fermées et vêtements adaptés à la météo
GRATUIT pour les personnes de 60 ans et plus et les aidants
Sur inscription auprès du CLIC 02 14 47 52 35 ou clicdefalaise@calvados.fr .
La Forge Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 14 47 52 35 clicdefalaise@calvados.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Flânerie botanique
Botanical stroll
L’événement Flânerie botanique Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Suisse Normande
À voir aussi à Saint-Rémy (Calvados)
- Yoga avec Séverine Malo autour des œuvres de Fabienne Houzé-Ricard Saint-Rémy 25 mai 2026
- Pique-nique partagé en plein air Soirée contes et légendes de Normandie Saint-Rémy 29 mai 2026
- La Petite Lecture de Marion Saint-Rémy 30 mai 2026
- Journée 100% femmes Saint-Rémy 7 juin 2026
- Soirée Franco-Portugaise au Moulin de Ricard Saint-Rémy 20 juin 2026