Saint-Rémy

Flânerie botanique

La Forge Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Flânerie botanique

Dans le cadre de la fête de la nature, Le CLIC de Falaise et l’EVR La Forge vous propose une flânerie botanique et musicale pour profiter pleinement de la nature qui nous entoure.

Un botaniste, vous guidera lors de cette balade pédestre pour observer à la loupe, découvrir les plantes à partir de devinettes poétiques, le tout en musique…

Faites-vous cette fleur, offrez-vous ce temps de dépaysement et de ressourcement qui vous attend au bout de chemin!

Prévoir des chaussures fermées et vêtements adaptés à la météo

GRATUIT pour les personnes de 60 ans et plus et les aidants

Sur inscription auprès du CLIC 02 14 47 52 35 ou clicdefalaise@calvados.fr .

La Forge Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 14 47 52 35 clicdefalaise@calvados.fr

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English : Flânerie botanique

Botanical stroll

L’événement Flânerie botanique Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Suisse Normande