Flânerie en paysage mobile, Parc des Droits de l’Homme, Nantes
Flânerie en paysage mobile, Parc des Droits de l’Homme, Nantes vendredi 19 juin 2026.
Flânerie en paysage mobile Vendredi 19 juin, 15h30 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T15:30:00+02:00 – 2026-06-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T15:30:00+02:00 – 2026-06-19T16:00:00+02:00
Entre balade audio, fiction numérique et spectacle immersif, Flânerie vous entraîne dans les mondes physiques et virtuels d’une jeunesse, celle de Carla et sa bande. Ils détournent les codes de leur smartphone pour inventer leurs propres règles du jeu. Suivant leurs pas, vous comprendrez comment cette communauté peut nous inspirer.
Places limitées
À partir de 12 ans
Création in situ
Coproduction des Ateliers Frappaz
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
À la croisée du spectacle vivant, de la balade audio-guidée et de la fiction numérique, Flânerie en paysage mobile vous amène à arpenter les territoires numériques et physiques de la jeunesse.
© Mathias Caussèque
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