Flânerie Sur les pas d’une Troyenne du Moyen-Âge Troyes mercredi 8 juillet 2026.

Troyes

Flânerie Sur les pas d’une Troyenne du Moyen-Âge

Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:30:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Partez à la découverte de Troyes en compagnie d’une habitante du Moyen Âge soudainement plongée dans notre époque. Au fil des rues et des monuments, son regard curieux et décalé sur le monde d’aujourd’hui donnera lieu à des échanges aussi surprenants qu’amusants. Entre anecdotes historiques, souvenirs du Troyes médiéval et observations inattendues sur notre quotidien, cette visite immersive vous invite à redécouvrir la ville autrement, à travers les yeux d’une guide costumée incarnant une Troyenne d’autrefois. .

Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70

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L’événement Flânerie Sur les pas d’une Troyenne du Moyen-Âge Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne