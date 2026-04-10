Troyes

Martial HypnoXperience

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 45 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Plongez dans un spectacle d’hypnose à la fois drôle, captivant et riche en émotions. Entre mystère et fascination, Martial vous invite à vivre une aventure unique où l’imaginaire prend toute sa place.

Ici, il ne s’agit pas de perdre le contrôle, mais simplement de se laisser guider… pour rire, s’étonner et s’émerveiller.



Un moment de partage accessible à tous, de 7 à 77 ans. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

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English :

L’événement Martial HypnoXperience Troyes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne