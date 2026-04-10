Martial HypnoXperience Troyes
Martial HypnoXperience Troyes jeudi 2 juillet 2026.
Troyes
Martial HypnoXperience
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 45 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Plongez dans un spectacle d’hypnose à la fois drôle, captivant et riche en émotions. Entre mystère et fascination, Martial vous invite à vivre une aventure unique où l’imaginaire prend toute sa place.
Ici, il ne s’agit pas de perdre le contrôle, mais simplement de se laisser guider… pour rire, s’étonner et s’émerveiller.
Un moment de partage accessible à tous, de 7 à 77 ans. .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
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English :
L’événement Martial HypnoXperience Troyes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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