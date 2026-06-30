Informations pratiques

Troyes

Un Jour, Une Église Visite guidée de Notre-Dame-des-Trévois

Rdv à l’église Notre-Dame des Trévois Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-18 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-26 2026-10-17

De l’été aux Journées du Patrimoine, les bénévoles de l’Aube vous ouvrent les portes de leurs églises. Découvrez, en entrée libre, des trésors souvent fermés au public aux côtés de passionnés d’histoire, d’art et de patrimoine.



>> A propos de l’église notre Dame des Trévois



Construite de 1931 à 1934, l’église Notre-Dame-des-Trévois est l’œuvre de l’architecte Dom Paul Bellot (1876-1944) qui en fut chanoine et présenté par certains comme l’un des plus grands architectes français des années 1920 et 1930 !



Lors de cette visite vous découvrirez le cachet unique de l’église qui tient à une élégante marqueterie de style mauresque d’Andalousie, aux murs de briques de style flamand associés à de larges voûtes blanches et d’arcades aux couleurs sobres dont les nuances créent une église atypique, qui rappelle un peu le style byzantin !

L’église a été classée à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2001.



Gratuit Sur réservation

La visite aura lieu avec un minimum de 3 personnes inscrites. Fin des réservations la veille de la visite guidée à 17h. .

Rdv à l’église Notre-Dame des Trévois Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70

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English :

L’événement Un Jour, Une Église Visite guidée de Notre-Dame-des-Trévois Troyes a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne