FLÂNERIE VILLAGEOISE DE MEYRUEIS Meyrueis
FLÂNERIE VILLAGEOISE DE MEYRUEIS Meyrueis samedi 31 mai 2025.
Meyrueis
FLÂNERIE VILLAGEOISE DE MEYRUEIS
Office de tourisme Meyrueis Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-05-31 17:00:00
fin : 2025-07-10 18:30:00
Date(s) :
2025-05-31 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2026-05-16 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Sandie Blanc, conteuse, vous fera profiter de ses talents pour découvrir les secrets et légendes qui habitent le village de Meyrueis. 1h30 de dépaysement temporel pour vous faire aimer le village encore autrement. Gratuit et sans réservation.
Des Wisigoths de Septimanie à Charlemagne en passant par les Sarrasins d’Espagne, le village de Meyrueis brille par la richesse de son histoire.
Fief de l’activité lainière et de la chapellerie, le village est pionnier en matière de tourisme. La cité abrite le grand temple protestant des Cévennes, témoin d’un passé religieux ancré et mouvementé. Du moyen-âge à aujourd’hui, retracez l’histoire de ce petit village surprenant.
Sandie Blanc, conteuse, vous fera profiter de ses talents pour découvrir les secrets et légendes qui habitent ce village.
1h30 de dépaysement temporel pour vous faire aimer le village encore autrement. Gratuit et sans réservation. .
Office de tourisme Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14
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English :
Storyteller Sandie Blanc will use her talents to help you discover the secrets and legends of the village of Meyrueis. 1h30 of a change of scenery to make you love the village in a whole new way. Free of charge, no reservation required.
L’événement FLÂNERIE VILLAGEOISE DE MEYRUEIS Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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