Flâneries de Laruns Laruns
jeudi 16 juillet 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Flâneries de Laruns
Halle de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Stands de produits locaux et créations artisanales, le tout dans une ambiance chaleureuse et musicale.
Production locale, créations artisanales, produits de bien-être, repas à emporter…
Concert Swing en bulles chansons françaises, retro swing .
Halle de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine capossau@gmail.com
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English : Flâneries de Laruns
L’événement Flâneries de Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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