Flâneries de l’Avent Noël à Weiterswiller Weiterswiller

Informations pratiques

Weiterswiller

Flâneries de l’Avent Noël à Weiterswiller

26 Rue Principale Weiterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 11:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-29

La Flânerie de l’Avent Noël une promenade découverte, des artisans, des personnages, des chants, des jeux, des vœux et la délicieuse Erbsesupp . Une introduction aux mystères du Noël alsacien !

À Weiterswiller, la Flânerie de l’Avent Noël introduit au Mystère du Noël alsacien , à ses rites et coutumes.

Le nouveau parcours inauguré en 2025 conduit à travers le vieux village depuis la salle polyvalente avec son grand parking, jusqu’à l’Église protestante en passant par la Wantzenau ou l’inverse !

Tous les ingrédients des animations de Noël sont ici rassemblés des stands proposant des objets décoratifs en bois, en tissu, en tricot, pour le sapin, la maison ; des produits locaux pour les repas de fête ; des créations artisanales pour faire plaisir à ceux qu’on aime…et aussi pour se faire plaisir avec les bredle, les pains d’épices et le vin chaud.

À l’Église Historique, les férus d’Art et d’Histoire apprécieront la visite experte des peintures murales, véritable trésor du XVIème et la virtuosité de l’organiste. Au Reposoir, les conteuses émerveilleront avec les mystérieuses légendes locales.

La Chorale des Jeunes Chanteurs entonnera de célèbres et universels chants de Noël.

À la Salle Polyvalente, vous attendent la désormais célèbre soupe aux pois Erbsesupp avec ses saucisses mais aussi des stands, expositions et ateliers créatifs.

Saint-Nicolas sera présent pour la joie des petits enfants…

Sur le Chemin aux mille Lumières , vous rencontrerez des personnages insolites, lirez des rappels des origines du Noël alsacien, des rites et coutumes liés à la nature, aux saisons et bien d’autres choses si vous savez être attentifs, une petite ballade équestre sera proposée aux plus jeunes.

Voilà de quoi partager avec nous un beau moment de convivialité. 0 .

26 Rue Principale Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 47 50 mairieweiterswiller@wanadoo.fr

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English :

The %AB Fl%E2nerie de l’Avent No%EBl %BB: a discovery walk, artisans, characters, carols, games, holiday greetings, and the delicious %AB Erbsesupp %BB. An introduction to the mysteries of an Alsatian Christmas!

L’événement Flâneries de l’Avent Noël à Weiterswiller Weiterswiller a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre