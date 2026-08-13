Mini festival musique juive concert klezmer Weiterswiller
jeudi 15 octobre 2026 · Weiterswiller
Informations pratiques
Weiterswiller
Mini festival musique juive concert klezmer
12 Rue Principale Weiterswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Concert de Strasbourg Klezmer Band à la synagogue de Weiterswiller, entre musique klezmer, traditions d’Europe de l’Est et touches de jazz manouche. Cymbalum, clarinette, contrebasse et guitare vous embarquent dans un voyage musical aux sonorités chaleureuses et entraînantes.
Concert de Strasbourg Klezmer Band à la synagogue de Weiterswiller
Concert de musique klezmer au cœur de la synagogue de Weiterswiller
La synagogue de Weiterswiller accueillera Strasbourg Klezmer Band pour un concert aux sonorités klezmer, d’Europe de l’Est et manouches.
Puisant dans les origines roumaines et tziganes de ses musiciens, le collectif propose un répertoire riche en couleurs, entre musique klezmer, traditions d’Europe de l’Est et touches de jazz manouche. Le cymbalum et la clarinette dialoguent avec caractère, soutenus par une section rythmique composée de contrebasse et de guitare. .
12 Rue Principale Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Strasbourg Klezmer Band concert at the Weiterswiller synagogue, featuring klezmer music, Eastern European traditions, and touches of gypsy jazz. The cimbalom, clarinet, double bass, and guitar will take you on a musical journey filled with warm and captivating sounds.
L’événement Mini festival musique juive concert klezmer Weiterswiller a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
À voir aussi à Weiterswiller (Bas-Rhin)
- Visite libre de l’église historique, Église protestante, Weiterswiller 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église historique Weiterswiller 19 septembre 2026
- Flâneries de l’Avent Noël à Weiterswiller Weiterswiller 29 novembre 2026