Informations pratiques

Weiterswiller

Mini festival musique juive concert klezmer

12 Rue Principale Weiterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Concert de Strasbourg Klezmer Band à la synagogue de Weiterswiller, entre musique klezmer, traditions d’Europe de l’Est et touches de jazz manouche. Cymbalum, clarinette, contrebasse et guitare vous embarquent dans un voyage musical aux sonorités chaleureuses et entraînantes.

Concert de Strasbourg Klezmer Band à la synagogue de Weiterswiller

Concert de musique klezmer au cœur de la synagogue de Weiterswiller

La synagogue de Weiterswiller accueillera Strasbourg Klezmer Band pour un concert aux sonorités klezmer, d’Europe de l’Est et manouches.

Puisant dans les origines roumaines et tziganes de ses musiciens, le collectif propose un répertoire riche en couleurs, entre musique klezmer, traditions d’Europe de l’Est et touches de jazz manouche. Le cymbalum et la clarinette dialoguent avec caractère, soutenus par une section rythmique composée de contrebasse et de guitare. .

12 Rue Principale Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Strasbourg Klezmer Band concert at the Weiterswiller synagogue, featuring klezmer music, Eastern European traditions, and touches of gypsy jazz. The cimbalom, clarinet, double bass, and guitar will take you on a musical journey filled with warm and captivating sounds.

L’événement Mini festival musique juive concert klezmer Weiterswiller a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre