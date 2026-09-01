Informations pratiques

Weiterswiller

Visite libre de l’église historique

Weiterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite de l’édifice et commentaires des peintures murales du XVIème siècle.

Visite de l’édifice et commentaires des peintures murales du XVIème siècle.

L’église, fondée vers 1100, fut remaniée à plusieurs reprises. Elle conserve un ancien ossuaire construit vers 1500, des peintures murales du XVIe siècle et quelques dalles funéraires des Fleckenstein. .

Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 27 45

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English :

Tour of the building and commentary on the 16th-century murals.

L’événement Visite libre de l’église historique Weiterswiller a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre