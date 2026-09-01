UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Weiterswiller

Visite libre de l’église historique Weiterswiller

samedi 19 septembre 2026 · Weiterswiller

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
67340 Weiterswiller
Département
Bas-Rhin
Tarif

Weiterswiller

Visite libre de l’église historique

Weiterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite de l’édifice et commentaires des peintures murales du XVIème siècle.
Visite de l’édifice et commentaires des peintures murales du XVIème siècle.

L’église, fondée vers 1100, fut remaniée à plusieurs reprises. Elle conserve un ancien ossuaire construit vers 1500, des peintures murales du XVIe siècle et quelques dalles funéraires des Fleckenstein.   .

Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 27 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour of the building and commentary on the 16th-century murals.

L’événement Visite libre de l’église historique Weiterswiller a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

À voir aussi à Weiterswiller (Bas-Rhin)