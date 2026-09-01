Visite libre de l’église historique Weiterswiller
samedi 19 septembre 2026 · Weiterswiller
Informations pratiques
Weiterswiller
Visite libre de l’église historique
Weiterswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite de l’édifice et commentaires des peintures murales du XVIème siècle.
Visite de l’édifice et commentaires des peintures murales du XVIème siècle.
L’église, fondée vers 1100, fut remaniée à plusieurs reprises. Elle conserve un ancien ossuaire construit vers 1500, des peintures murales du XVIe siècle et quelques dalles funéraires des Fleckenstein. .
Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 27 45
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English :
Tour of the building and commentary on the 16th-century murals.
L’événement Visite libre de l’église historique Weiterswiller a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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