Informations pratiques

Bagnoles de l’Orne Normandie

Flânez au marché

Allée des Anciens Combattants Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 08:30:00

fin : 2026-09-25 12:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-18 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-30 2026-10-02 2026-10-07 2026-10-09 2026-10-14 2026-10-16 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-28 2026-10-30 2026-11-04 2026-11-06 2026-11-11 2026-11-13 2026-11-18 2026-11-20

Allée des Anciens Combattants (Bagnoles château) Marchés hebdomadaires, le matin : • mercredi (sauf le 24 et le 31 décembre, marchés déplacés au 23 et 30 décembre, place des halles) • vendredi Ce petit marché prend ses quartiers en contrebas du château, non loin de l’église Sainte Madeleine. Vous y retrouverez quelques producteurs fermiers et artisans mettant à l’honneur leur savoir-faire traditionnel. Renseignement Office de Tourisme 02 33 30 72 72 .

Allée des Anciens Combattants Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72 tourisme@signebocage.fr

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English : Flânez au marché

L’événement Flânez au marché Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Touristique Domfront – Bagnoles de l’Orne