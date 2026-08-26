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AGENDA · Bagnoles de l'Orne Normandie

Flânez au marché Bagnoles de l’Orne Normandie

mercredi 16 septembre 2026 · Bagnoles de l'Orne Normandie

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Allée des Anciens Combattants
Ville
61140 Bagnoles de l'Orne Normandie
Département
Orne
Tarif

Bagnoles de l’Orne Normandie

Flânez au marché

Allée des Anciens Combattants Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 08:30:00
fin : 2026-09-25 12:30:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-18 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-30 2026-10-02 2026-10-07 2026-10-09 2026-10-14 2026-10-16 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-28 2026-10-30 2026-11-04 2026-11-06 2026-11-11 2026-11-13 2026-11-18 2026-11-20

Allée des Anciens Combattants (Bagnoles château) Marchés hebdomadaires, le matin : • mercredi (sauf le 24 et le 31 décembre, marchés déplacés au 23 et 30 décembre, place des halles) • vendredi Ce petit marché prend ses quartiers en contrebas du château, non loin de l’église Sainte Madeleine. Vous y retrouverez quelques producteurs fermiers et artisans mettant à l’honneur leur savoir-faire traditionnel. Renseignement Office de Tourisme 02 33 30 72 72   .

Allée des Anciens Combattants Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72  tourisme@signebocage.fr

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English : Flânez au marché

L’événement Flânez au marché Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Touristique Domfront – Bagnoles de l’Orne

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