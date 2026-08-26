Flânez au marché Bagnoles de l’Orne Normandie
mercredi 16 septembre 2026 · Bagnoles de l'Orne Normandie
Informations pratiques
Bagnoles de l’Orne Normandie
Flânez au marché
Allée des Anciens Combattants Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 08:30:00
fin : 2026-09-25 12:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-18 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-30 2026-10-02 2026-10-07 2026-10-09 2026-10-14 2026-10-16 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-28 2026-10-30 2026-11-04 2026-11-06 2026-11-11 2026-11-13 2026-11-18 2026-11-20
Allée des Anciens Combattants (Bagnoles château) Marchés hebdomadaires, le matin : • mercredi (sauf le 24 et le 31 décembre, marchés déplacés au 23 et 30 décembre, place des halles) • vendredi Ce petit marché prend ses quartiers en contrebas du château, non loin de l’église Sainte Madeleine. Vous y retrouverez quelques producteurs fermiers et artisans mettant à l’honneur leur savoir-faire traditionnel. Renseignement Office de Tourisme 02 33 30 72 72 .
Allée des Anciens Combattants Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72 tourisme@signebocage.fr
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English : Flânez au marché
L’événement Flânez au marché Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Touristique Domfront – Bagnoles de l’Orne
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