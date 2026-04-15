Flash Marathon 2026, Fabrique Pola, Bordeaux

Flash Marathon 2026 18 et 25 avril Fabrique Pola Gironde

inscriptions (limitées à 150 séries de 7 images)

plein tarif : 10 € ; tarif réduit* : 7 € ; carte jeune* : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T18:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

En équipe ou en solo, vous avez 7 jours pour proposer 7 photos sur 7 thèmes connus au dernier moment (une seule image par thème). Tous les appareils et tous les procédés sont acceptés : smartphones, reflex, argentique et numérique, photo-collages… 150 participants maximum.

– top départ samedi 18 avril à 18h, lancement des 7 thèmes sur les réseaux sociaux / site internet / mail. Une inscription = une participation en solo ou en équipe.

– top arrivée samedi 25 avril à partir de 14h, la journée fiesta de l’image avec remise des prix & ambiance musicale

PROGRAMME

14h – 16h : vous apportez vos photos tirées en format 15 x 21cm maximum et vous les installez dans la Grande Halle de la fabrique Pola pour une grande exposition participative

16h – 20h : vous partez à la recherche de votre série préférée, vous échangez avec les 150 auteurs et vous votez pour le prix du public. Ensuite vous visitez les autres expositions proposées par le Labophoto à la fabrique Pola dans le cadre du Mois de la photographie à Bordeaux

18h – 20h : le jury délibère, pour la série gagnante et des 3 lauréats par thème = 22 possibilités de gagner

20h : remise des prix au Polarium de la Fabrique Pola

à partir de 20h30 fiesta, on finit la soirée en beauté avec petite restauration maison & buvette musicale concert + Dj jusqu’à minuit !

Fabrique Pola zone d’activité Brazza, 10 quai Brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.com/flash-marathon-2026/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lelabophoto.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0646854812 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/678012-f-flash-marathon-2026u00d70646854812u00d7https://lelabophoto.com/flash-marathon-2026/u00d7 »}]

L’aventure photographique du LABOPHOTO, c’est une semaine intense de création joyeuse et collaborative. Ouvert à tous.te.s. photographie exposition

© Léo Lillini, Convention ordinaire, Flash marathon 2025