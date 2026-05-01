Fleurs de Marseille Indus’3Days Marseille 11e Arrondissement
Fleurs de Marseille Indus’3Days Marseille 11e Arrondissement mercredi 20 mai 2026.
Marseille 11e Arrondissement
Fleurs de Marseille Indus’3Days
Mercredi 20 mai 2026 de 14h à 15h15.
Samedi 30 mai 2026 de 14h30 à 15h45.
Samedi 6 juin 2026 de 14h à 15h15. 196 traverse de la Penne Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-30 15:45:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-30 2026-06-06
Découvrez la floriculture à travers la visite guidée de la ferme florale Fleurs de Marseille.
Créée en 2023 par Marie-Laure Wavelet, productrice engagée de fleurs bien élevées , Fleurs de Marseille est une entreprise agricole qui soutient le développement de la fleur française et locale. Une balade dans les jardins où poussent une soixantaine de variétés à l’année, vous permettra de vous familiariser avec les fleurs cultivées en plein champ, sans pesticides. Des ateliers de cueillette sont régulièrement proposés ainsi que la vente hebdomadaire de bouquets de fleurs de saison.
A découvrir pendant la visite
Découverte de la floriculture, un métier qui allie l’agriculture et la fleuristerie
Visite d’un tiers-lieu
Vente de bouquets de fleurs et de graines issues de la production locale .
196 traverse de la Penne Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Discover floriculture with a guided tour of the Fleurs de Marseille flower farm.
L’événement Fleurs de Marseille Indus’3Days Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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