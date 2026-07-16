FLOATING, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

FLOATING Vendredi 16 octobre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 28€ | Tarif Abonné.e : 25€ | Tarif Infidèle : 25€ | Tarif PMR/PSH : 25€ | Enfants de moins de 12 ans : 15€ | JAZZ’N’WORLD : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:30:00+02:00

Prenez deux artistes auréolés de Victoires du jazz : le Français Émile Parisien, son sax soprano virtuose et voltigeur, et le pianiste israélien Yaron Herman, sa sensibilité et son imagination débridée, à la croisée du jazz, du rock et de l’électro. À leurs côtés, Prabhu Edouard, éclectique joueur de tabla franco-indien, aperçu auprès de Jordi Savall, Jeff Mills et Magic Malik, et l’inventive contrebassiste australo-américaine Linda May Han Oh, membre du quartet de Pat Metheny. Ces improvisateurs aventureux, toujours en quête de mondes à inventer, nous invitent à pénétrer dans une nouvelle dimension, immatérielle et connue d’eux seuls. Qu’ils virevoltent sur leurs propres compos ou revisitent Badhra d’Anouar Brahem, c’est toujours avec la vivacité des oiseaux et la grâce des anges !

LINE UP

Émile Parisien : saxophone – Yaron Herman : piano – Prabhu Edouard : percussions – Linda May Han Oh : contrebasse

Projet soutenu par DRAC Île de France, Adami, Spedidam

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/floating-16102026-1830 »}]

Quatre personnalités, quatre univers, une rencontre. L’envolée vers de nouveaux territoires d’un quatuor perché, le temps d’un concert en apesanteur dont le souffle nous porte, longtemps après.